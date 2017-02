Voor welke speler ging Roberto Martinez naar Westerlo-Club Brugge? Degryse geeft het antwoord

Foto: © Photonews

Roberto Martinez was vrijdagavond een aandachtig toeschouwer tijdens KVC Westerlo-Club Brugge. De bondscoach kreeg best een aardige partij te zien, maar... Voor welke speler(s) was de Spaanse oefenmeester in het Kuipje?

Na afloop van de partij zochten de analisten in de studio van Play Sports naar antwoorden. “Naar wie Martinez zou komen kijken zijn? Je zou kunnen denken Hans Vanaken. En Engels. Als die zijn niveau haalt, kan hij geselecteerd worden”, aldus Marc Degryse. “Ik denk niet dat het voor Timmy Simons zal zijn”, grapte Glenn Verbauwhede.

“Weet je, ik vond het raar dat Martinez vorig weekend niet naar Zulte Warege-Anderlecht ging kijken. Toen ging hij naar de match van Burnley (tegen Chelsea, nvdr.). Dendoncker en Tielemans waren tijdens de laatste interlandbreak toch Rode Duivel. Die moet je toch volgen en kunnen inschatten met het oog op de volgende interlandbreak.”

Leuke match

Een opmerkelijke keuze dus van de bondscoach, om nar Het Kuipje af te zakken. “Al heeft Martinez wel een leuke match tussen Westerlo en Club Brugge gezien, hé”, lachte Degryse nog tot slot.