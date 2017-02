Genkse fans dromen nu al over verlengd verblijf van Mathew Ryan, dit denkt de Aussie zelf over zijn toekomst

Mathew Ryan voetbalt nog tot het einde van dit seizoen voor KRC Genk. De Limburgse fans hopen nu al dat het bestuur de Aussie zal proberen overtuigen langer in de Luminus Arena te blijven, maar hoe ziet hij zelf zijn toekomst?

Ryan ligt nog tot medio 2021 onder contract in de sinaasappelstad. "Ik denk dat ik toch nog een toekomst heb bij Valencia", gelooft het sluitstuk in het magazine Fan!. "Het is niet de eerste keer dat ze zo'n moelijke periode doormaken."

Eerst Genk helpen

"Indertijd onder Ronaldo Koeman moest er iets gelijkaardigs hgebeurd zijn. Nu ja, ik wil er nog niet te veel op vooruitlopen, nu eerst proberen Genk te helpen."

Valencia bekleedt na bekleedt momenteel slechts de 15e plaats in La Liga. Dit seizoen stond Ryan in competitie enkel tegen Eibar en Las Palmas onder de lat.