Win NU een gesigneerd truitje van Kompany ... en veel meer!

Als hij niet op het veld staat bij Manchester City of onze nationale ploeg, is Vincent Kompany ook zeer sociaal begaan. Kompany en scheer- en verzorgingsmerk Gillette sloten recent een partnerschap om onder meer BX Brussels in de verf te zetten.

Samen willen ze de jeugd volop ondersteunen op sportief vlak, om zo duidelijk een aantal gemeenschappelijke waarden centraal te stellen. Met zijn voetbalclub BX Brussels probeert Kompany immers de Brusselse jeugd een perspectief te bieden en levensvreugde bij te brengen.

Voetbalkrant.com springt graag mee in het project en kan hierdoor voor jullie uitzonderlijk 5 BX Brussels jackets, 3 shirts van Manchester City en 5 BX Brussels balletjes – alles gesigneerd door Kompany zelf – weggeven.

Alles wat je daarvoor moet doen? Een antwoord geven op onderstaande vraag - het motto van Vincent Kompany. Een tip kan je alvast vinden in dit filmpje: