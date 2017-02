Ferrera in de leer bij Weiler: "Met traditie win je geen matchen"

Foto: © photonews

KV Mechelen mag vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog steeds dromen van play-off 1. "Maar met traditie win je geen wedstrijden."

"Tegen Kortrijk hebben we heel volwassen gespeeld en niets weggegeven", besefte coach Yannick Ferrera. "Ons werkpunt blijft natuurlijk onze efficiëntie. We wisten voor de match dat we echt moesten winnen, wilden we nog meedoen voor play-off 1."

Maar dat doet Malinwa nu nog steeds. Met Lokeren, Standard, Anderlecht en Gent oogt het programma wel nog loodzwaar, maar Mechelen wil voor het eerst naar die top-6 en play-off 1 toe.

"We mogen nog blijven dromen en we spelen nog mee om kwalificatie. Het zou supermooi zijn voor de club die het echt verdiend, want KV Mechelen is een traditieclub. Maar Weiler heeft ooit gezegd dat traditie geen wedstrijden wint en dat klopt. We zullen zelf de kwalificatie moeten verdienen."