Zaalvoetbaltalent? De kortste weg naar de 'Belgian Red Zaalflames' is hier

Zaalvoetbal is een sport in volle bloei. Vrouwenvoetbal is ook in volle opmars. Beide zaken aan elkaar koppelen? Dat is het plan van de KBVB.

Voor meisjes geboren tussen 2000 en 2002 is er namelijk op 1 maart de nationale Futsal talentdetectiedag. Die dag kadert in het nieuwe Futsal-masterplan, waarbij men op zoek gaat naar talent wat betreft zaalvoetbal.

De talentendag vindt plaats in Halle (sportcomplex De Bres), per leeftijdscategorie is er een verschillende trainingstijd. 75 minuten lang worden er onderlinge partijtjes gespeeld, waardoor je talent kan laten zien.

"Wie weet stroom jij wel door naar de nationale selectie die België zal vertegenwoordigen op het UEFA Futsal Development Tournament in Madrid eind juni 2017", klinkt het hoopvol op de webstek van de KBVB. Inschrijven kan HIER.