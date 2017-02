Zo ziet de Belgische coëfficiënt voor Europees voetbal eruit na de knappe prestaties in de Europa League

Zowel Gent, Genk als Anderlecht hebben een zeer reële optie genomen op de volgende ronde van de Europa League dankzij geweldige prestaties in de heenmatchen. Hier ziet u wat dat betekent voor de Belgische coëfficiënt, die bepaalt hoeveel ploegen per land Europees mogen spelen.

België blijft op de negende plaats in het algemene klassement, enkel dit seizoen staan we zelfs zesde. Dat houdt het volgende in voor volgend seizoen: 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde.

Het klassement per land

Zo staan de Belgische clubs die nog Europees meespelen

Plaats Club Punten dit seizoen 36 RSC Anderlecht 11.900 51 Racing Genk 10.900 60 AA Gent 9.900

Slecht nieuws voor Nederland

De kampioen van de Eredivisie is vanaf volgend jaar niet meer rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, aangezien onze noorderburen pas dertiende staan. AZ en Ajax hebben in de Europa League nog de kans om wat goed te maken, maar die kans is wel heel klein en in de top tien zal Nederland zeker niet meer geraken tijdens deze campagne.

Voorheen mochten de eerste twaalf landen in de ranglijst namelijk automatisch een ploeg naar de Champions League sturen, nu zijn dat enkel nog de eerste tien.