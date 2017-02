Verschillende verdedigende (én aanvallende!) opties aan de Gaverbeek - "Voetballen naar onze identiteit"

Foto: © photonews

Zulte Waregem kan thuis tegen STVV de kaap van de 50 doelpunten ronden. Als hen dat lukt, dan is play-off 1 meer dan waarschijnlijk helemaal binnen. Toch heeft Francky Dury een puzzeltje op te lossen. "Maar ik heb verschillende opties."

Zeker centraal achterin heeft Dury problemen, want zowel Derijck als De fauw zijn de eerste maand zeker nog niet beschikbaar. De laatste vier wedstrijden zullen dus ook zonder de twee ervaren rotten moeten worden afgewerkt. Maar zelfs zonder de twee heeft de oefenmeester opties in de defensie.

Dalsgaard deed het niet slecht op rechtsachter, Baudry is centraal de constante dit seizoen, Severin - we braken voor hem deze week al een lans in DIT stuk - liet al mooie dingen zien en met Hamalainen en Madu is de linkerkant ook dubbel bezet. Marrone en Lepoint kunnen bovendien ook centraal achterin uit de voeten.

"Ik heb verschillende opties", liet Dury voor de match in Anderlecht al eens optekenen. En die zijn er ook voor de wedstrijd tegen STVV. Temeer STVV normaliter met vijf verdedigers voor de dag zal komen, kunnen er verschillende opties gehanteerd worden. Baudry-Lepoint als centraal duo laten staan? Dat is mogelijk, maar er zijn andere opties.

Severin (of eventueel Marrone) als linksvoetige naast Baudry centraal achterin posteren, waardoor die niet meer tegen zijn voet moet spelen. Of - wie weet - spelen met Lepoint, Baudry én Severin en de ploeg laten kantelen in balbezit naar een soort 3-4-3 of zelfs 3-5-2. Ook dat zou tegen de vijf verdedigers van STVV een valabele optie kunnen zijn.

Met Kaya, Cordaro, Coopman, Bala, Madu, ... is er kwaliteit genoeg om de flanken te bezetten en ook Dalsgaard heeft aanvallende kwaliteiten. Voorin zou het perspectief bieden om Gueye en Leye samen in de spits te droppen, iets wat in de tweede helft op Anderlecht bijwijlen echt goed werkte.

Francky Dury heeft dus in ieder geval opties, wat hij ook al aanhaalde. De wedstrijd in Anderlecht was wel een goede les. Want wie er ook speelt, het gaat ook om werkkracht en geen onnodige risico's nemen - typisch Essevee. "We moeten hieruit leren en soms misschien iets soberder spelen. We moeten naar onze identiteit voetballen en anticiperen", aldus Sammy Bossut. "Want we gaven het op Anderlecht vier keer zelf weg. Dat moeten we vermijden tegen STVV."