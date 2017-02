Gladbach onderuit na penaltymisser Hazard, Oulare doet opnieuw van zich spreken, Mertens op de bank (mét beelden)

Niet alleen in de Jupiler Pro League staan er dit weekend veel wedstrijden op het programma. In het buitenland kwamen verschillende Belgen in actie. Wij zetten de belangrijkste wedstrijden op een rijtje.

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 1-2

Gladbach nam in het eigen huis op tegen sensatie RB Leipzig. In minuut 45 kreeg Thorgan Hazard de kans om de 0-1 van Forsberg uit te wissen, maar onze landgenoot zag zijn strafschop gestopt worden door doelman Gulacsi.

Na de pauze maakte Werner er 0-2 van. Op aangeven van Hazard tekende Vestergaard nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Gladbach niet meer.

Willem II - AZ Alkmaar 1-1

Bij Willem II maakte Obbi Oulare opnieuw de negentig minuten vol. Onze landgenoot toonde zich in de absolute slotfase opnieuw beslissend. Oulare verlengde het leer en Falkenburg kon scoren.

Chievo-Napoli 1-3

Napoli won met 1-3 op het veld van Chievo dankzij doelpunten van Insigne, Hamsik en Zielinski. Dries Mertens bleef negentig minuten op de bank. De Belg kreeg rust na de Europa Leaguewedstrijd van eerder deze week.

