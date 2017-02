Op dit uur mag het wat meer zijn: Boeckx pakt er ook naast veld niet naast (lekker hapje-princess!)

Foto: © Instagram

Frank Boeckx is bij Anderlecht zeker niet slecht bezig de laatste maanden, maar ook naast het veld heeft hij alles lekker voor elkaar. Zo heeft hij een nieuwe vriendin en die mag er meer dan wezen!

Frank Boeckx heeft al eventjes een relatie met Julie Van Weehaeghe, een jongevrouw die op de sociale media erg actief is, blogster is en ook veel loopt en aan fitness doet.

En dat is er ook wel aan te zien, want de vriendin van Boeckx is een lekker hapje. Pun intended, want ze noemt zichzelf op Instagram de 'hapjesprincess'.

Topteam ❤️💜 #goudenschoen Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 11 Feb 2017 om 10:37 PST

Coffeelover 😍 Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 13 Nov 2016 om 12:13 PST

On your good days, run hard!! On your bad days, run as long as you need!! Vrijdag onder de 50 min 10km 👊🏻 Bam! Vandaag 15k ✔️ #alwaysrun Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 23 Okt 2016 om 10:56 PDT