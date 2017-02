Genk laat heel dure punten liggen tegen Charleroi

Foto: © photonews

KRC Genk heeft zondagavond de kans laten liggen om de top zes binnen te sluipen. De Limburgers geraakten tegen Charleroi niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dat hebben ze helemaal aan zichzelf te wijten.

Albert Stuivenberg had geen verrassingen in petto, zijn collega Mazzu had een basisstek voor Bedia, Mata en Benavente keerden terug. “We moeten opletten voor de counter”, had de Genkse oefenmeester gewaarschuwd. Halfweg de eerste periode was het bijna zover. Dom balverlies van Malinovskyi, Benavente ging met het leer aan de haal, maar bediende Harbaoui onzuiver. Het was de enige echte kans voor de Karolo’s.

De Smurfen domineerden en drukten Charleroi op de eigen helft. Met goed voetbal want de combinaties liepen vlot, de spelers vonden elkaar blindelings. Pozuelo kreeg verschillende kansen om de score te openen, maar de Spanjaard zat niet echt in de match.

Siebe Schrijvers liet zien waarom hij terug naar Genk werd gehaald en bediende Pozo enig mooi, maar die mikte van dichtbij op een verdediger. Wat later besloot hij opnieuw te zwak van binnen de grote rechthoek. Zijn vrije trap was wel heel knap, maar ging centimeters naast.

In het slot van het eerste bedrijf, moet Penneteau zich in een schiettent hebben gewaand. Trossard pakte uit met een ferme knal in de benedenhoek en Pozuelo plaatste een nieuwe vrijschop ditmaal wel tussen de palen, maar telkens stond de bezoekende doelman pal.

Penneteau hield zijn team overeind in de eerste helft.

Wat we na de pauze kregen was lange tijd éénrichtingsverkeer. Ryan kampeerde lang tussen de grote rechthoek en de middencirkel. Charleroi hield zowat iedereen achter de bal en het gaatje vinden was moeilijk voor Genk.

Twee strafschoppen

In minuut 68 duwde Mata Uronen neer in de zestien kreeg Pozuelo de kans om vanop de stip de verlossende goal voor Genk te scoren. De Spanjaard trapte zoals hij speelde, veel te zwak en Penneteau redde. Bijna kreeg Genk het deksel helemaal op de neus toen Colley een voorzet tegen de eigen paal devieerde.

Genk klom alsnog op voorsprong toen Gumienny na handspel het leer voor de tweede keer op de stip legde. Trossard scoorde beheerst. De Genkse vreugde was van kort duur. Charleroi reageerde onmiddellijk, Marinos knalde het leer in het dak van het doel en sleept zo een heel belangrijk punt uit de brand in de strijd om play-off 1.