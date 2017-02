"Play-off 1 opnieuw missen? Catastrofe", maar "We rekenen nog op die drie punten van Charleroi"

Jean-François Gillet wist zijn team een aantal keer te behoeden voor een tegendoelpunt, maar uiteindelijk kon Standard toch niet winnen van Gent. Door de 1-1 lijkt play-off 1 nu toch weer wat moeilijker te worden.

"We hadden deze match moeten winnen, en dat hebben we niet gedaan", aldus Jean-François Gillet. "We hadden misschien iets meer moeten doen om de drie punten te pakken. Onze eerste helft was wel goed, maar we laten het na om een tweede keer te scoren."

"Gent is een topploeg en zeker niet makkelijk om te bekampen. We hebben dit seizoen bijna nooit gescoord in de slotfase, het ontbeerde ons misschien een beetje aan geluk."

"Play-off 1 ligt niet meer in onze handen, maar we hebben nog drie wedstrijden. En we verwachten de drie punten van de wedstrijd tegen Charleroi, want we hebben die wedstrijd sportief ook gewoon naar onze hand weten te zetten." Volgende week is er een wedstrijd tegen Mechelen, daarna komen nog matchen tegen Moeskroen en Oostende.

"Als we play-off 1 niet halen? Dat zou een catastrofe zijn. Het is het tweede jaar op rij dan, dat is geen kleine maar een echte catastrofe", aldus nog de doelman van Standard.