Persoons en De Witte lijnrecht tegenover elkaar: "Als dit op beeld staat heb je een probleem" vs. "Ik zou er geen spel van maken"

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen KV Mechelen en Lokeren (3-0) lag al snel in een plooi, maar op het veld ging het er bij momenten scherp aan toe. Met een kwartier voor affluiten Koen Persoons en Seth De Witte in de hoofdrollen.

De eigenlijke aanvoerder van Malinwa zwaaide met zijn arm richting het gezicht van Persoons. "Dat zijn zaken die Seth niet moet doen", maakte Persoons zich na de match druk over de bewuste fase. "Ik overdrijf soms wat en durf een reactie uitlokken, maar niet als er niets aan de hand is. Gelukkige raakte hij mij niet vol."

De Witte ging tijdens de wedstrijd fel tegen de Lokerse kapitein in. "Koen is een winnaar, dan is het logisch dat hij ons op die manier probeerde te destabiliseren", aldus de Mechelaar. "Ik geef hem geen ongelijk bij een 2-0-achterstand."

Reviewcommissie

De slaande beweging was er hoe dan ook. En dus dreigt dit nog een staartje te krijgen voor de Reviewcommissie. "Dat heb ik hem ook gezegd: als dit op beeld staat, heb jij een probleem. De ref had de fase niet gezien, maar vertelde wel dat anderen er achteraf nog over zullen oordelen."

"Hij probeerde me natuurlijk wat aan te praten, maar er gebeuren 1001 van dergelijke fases", besloot De Witte. "Ik zou er niet te veel een spel van maken. Dit is een kleinigheidje in vergelijking met de blessure van Kolovos. (Lees er HIER meer over)