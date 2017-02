Malinwa meet de schade op: Kolovos wellicht zes maanden aan de kant, Claes hoopt op het beste

Foto: © photonews

KV Mechelen kwam zaterdagavond gehavend uit de strijd met Sporting Lokeren. Dimitris Kolovos liep meer dan waarschijnlijk een zware knieblessure op, invaller Glenn Claes kon de wedstrijd niet afmaken.

Vroeg in de tweede helft kreeg Claes van Koen Persoons een stevige tik op de enkel. De vleugelaanvaller speelde nog even door, maar ging vervolgens toch naar de kant.

"Stilstaand kon ik wel voortspelen, maar daar had de ploeg niets aan", vertelde de Mechelaar die met een drukverband de kleedkamer buiten wandelde.

Hopelijk is het enkelligament wat verrokken en niet gescheurd - Glenn Claes

"De enkel is opgezwollen. Maandag gaat het verband eraf en dan zullen we zien hoe ernstig de blessure is", liet Claes nog weten. "Hopelijk is het enkelligament wat verrokken en niet gescheurd."

Doelpuntenmaker Kolovos was er veel erger aan toe. De Griek die zijn vijfde competitiegoal maakte, scheurde wellicht zijn kruisbanden af en staat voor een maandenlange revalidatie. (Daar verneemt u HIER meer over)