Het roteren bevalt Weiler wel, maar Acheampong blijft niet staan

Anderlecht-trainer René Weiler zet Youri Tielemans op de bank en geeft Adrien Trebel een basisplaats. Kara keert ook terug in de basis, net als Chipciu. Voor Acheampong is er enkel plaats op de bank.

KV Oostende won vorig seizoen immers met 3-1 (reguliere competitie, nvdr.) en 4-2 (play-off 1, nvdr.) tegen RSC Anderlecht. Met andere woorden: Yves Vanderhaeghe kijkt vol vertrouwen naar de komst van zijn oude broodheer.

Al moet de coach van de Kustboys wel Franck Berrier missen. De spelverdeler zit een schorsing uit. Normaliter komt Sébastien Siani opnieuw in de basis. Hij zal zijn plaats naast Michiel Jonckheere innemen.

Anderlecht won afgelopen donderdag nog van Zenit FC in de Europa League, maar toch is er de nodige spanning in het Astridpark. Zo willen de paars-witte fans vanmiddag protest voeren tegen het beleid.

De elf hoofdstedelingen op het veld? René Weiler moet alvast de keuze maken tussen Sofiane Hanni en Nicolae Stanciu. Verder is het de vraag of Frank Acheampong mag blijven staan na zijn Europese topprestatie.

Houdt de thuisploeg de punten aan de kust?

