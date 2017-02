Tielemans knalt KV Oostende in de vernieling met twee absolute wereldgoals

Foto: © photonews

Lang leek ref Sébastien Delferière de hoofdrol te gaan opeisen. Maar dat stopte toen René Weiler besliste zijn 0031 in te brengen. Een superspion die op de bank moest beginnen, maar daarna de meubelen kwam redden. Twee keer knallen, getekend Tielemans, Youri Tielemans.

René Weiler heeft de smaak van roteren wel te pakken. Nadat zijn reserves Zenit St.-Petersburg een lesje leerden, liet hij nu Youri Tielemans op de bank. Adrien Trebel kreeg een basisplaats en Spajic verdween ten voordele van Kara Mbodji ook weer uit de elf. En de meest verrassende vaststelling: Frank Acheampong had na zijn glansprestatie ook blijkbaar niet al te veel krediet verdiend.

Moedige Delferière

De wedstrijd was nauwelijks begonnen of paars-wit stond wel al op voorsprong. De bal kwam van de voet van Jonckheere en zo werd het buitenspel opgeheven. Chipciu onderschepte het leer slim en gaf aan de helemaal alleenstaande Hanni: 0-1. Een schitterend staaltje arbitrage van de heer Delferière, want zijn grensrechter vlagde voor buitenspel, maar hij overrulede die beslissing. Knap gezien! Als het goed is, moet het ook gezegd worden.

Oostende reageerde via zijn aanvalskoppel Dimata-Musona, maar die laatste trapte naast. Een eerste helft die wel te pruimen viel trouwens. Beide teams lieten zien dat hun talent vooral in de aanval ligt en het ging vlotjes van doel naar doel. Delferière bleef wel een hoofdrol spelen. Toen de bal door Hanni - licht weliswaar - met de arm beroerd werd in de zestien, wees hij resoluut naar de stip. Een tweede moedige beslissing, maar wel correct. Er was een minieme beweging en de bal leek anders binnen te gaan.

Sterke Dimata vs eenzame Teo

Twee goals met een hoofdrol voor de scheidsrechter, maar - ondanks alle kritiek op sociale media - twee keer de juiste. 22 man op niveau, ref incluis, maar bij Anderlecht viel er eentje uit de boot. Kara Mbodji (blijkbaar geblesseerd) deed bijzonder rare dingen die eerste helft. En in de tweede haalde Weiler onmiddellijk Spajic van de bank.

Om een heerlijke Dimata af te stoppen heb je immers twee topfitte verdedigers nodig. Nuytinck, nochtans een stevige jongen na alle uren in de fitness, moest het qua kracht zelfs afleggen tegen de 19-jarige parel. Boeckx zag steeds meer rode hemden voor zich opdagen en Teodorczyk stond vooraan op een eiland. Oostende pakte het slim aan en duwde de Pool tot op 30 meter van de eigen goal. Een actie om dat te overbruggen heeft 'Teo' immers niet in huis.

Eentje met links, eentje met rechts

Maar het was een andere 19-jarige die het laken naar zich toe trok. En hoe! Youri Tielemans werd rond het uur het veld opgestuurd voor de geblesseerde Hanni. En die invalbeurt gaat iedereen nog jaren bijblijven. Tielemans haalde in vijf minuten twee keer heerlijk, fantastisch, schitterend - er zijn niet genoeg superlatieven om die twee knallen te beschrijven - uit.

Twee keer van bijna exact dezelfde plaats, de tweede zelfs nog iets meer in de kruising dan de eerste. Kunst met grote K, verfijning en kracht in één... Geen voetballer ter wereld die het hem had kunnen verbeteren. Eentje met links, eentje met rechts, het maakte hem niet uit. Het was Teodorczyk die met een uithaal de kers op de taart zette en voor zichzelf een einde maakte aan de droge periode.