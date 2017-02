Twitter valt in katzwijm voor 'Ti Ta Tovenaar Tielemans': "Een baas van 19, buiten categorie en nu al groter dan de Jupiler Pro League"

Foto: © photonews

Youri Tielemans gaat vandaag en morgen de wereld rond, zoveel is duidelijk. Met rechts of met links, het maakt de Anderlechtse goudklomp niets uit. Op weergaloze wijze poeierde de tiener het leer tegen KV OOstende twee keer magistraal in doel.

Op Twitter regende het dan ook lofbetuigingen aan het adres van de paars-witte parel. "Dit is pure klasse. Wie niet van Tielemans houdt, houdt niet van voetbal", lazen we op de sociale media.

"Onbegrijpelijk dat deze man slechts vijf punten kreeg voor de Gouden Schoen. Hij is nu al groter dan de Jupiler Pro League. Buiten categorie."

Youri Tielemans'ın büyük takımlara beklenen transferi sanırım bu yaza gerçekleşir. Sezon istatistikleri:



36 Maç

16 Gol

9 Asist pic.twitter.com/bpiIxEtWIa — İhsan Kılıç (@ihsannkilic) 19 februari 2017

Youri fucking Tielemans!👅 — Joyce Vandeweghe (@VandewegheJoyce) 19 februari 2017

Wie niet van Tielemans houdt, houdt niet van voetbal. #kvoand — AndresA (@AndresAlvar3z) 19 februari 2017

Youri Tielemans is een baas van negentien jaar jong. Links knallen, rechts knallen. Eigenhandig @rscanderlecht voorbij @kvoostende gevlamd — Laurens VH (@LVHdude) 19 februari 2017

Tovenaar Tielemans : het is aangenaam hier aan het zeetje #kvoand #tielemans #chaud — imabocaboy (@GeoffVerhaeghe) 19 februari 2017

Youri Tielemans = HORS CATEGORIE #kvoand — Bert Vanhoucke (@bvanhoucke) 19 februari 2017

Youri Tielemans, 5 punten voor de gouden schoen... #kvoand — Kevin Decadt (@Sportingcat) 19 februari 2017

Nogmaals duidelijk gemaakt door Tielemans: de toekomstige patron van de Rode Duivels is bij deze gekend! #PurpleQuality #kvoAND — Daan Botterman (@dbotterman) 19 februari 2017