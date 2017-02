Preud'homme pikt er één van zijn spelers uit: "Hij speelde schitterend en is naar een beter niveau aan het toegroeien"

Foto: © Photonews

Club Brugge had vrijdagavond zijn handen vol met KVC Westerlo, maar uiteindelijk vertrok blauw-zwart wel met de volle buit uit Het Kuipje. Michel Preud'homme zag dat zijn ploeg veel kansen de nek omwrong, maar dat één van zijn spelers steeds beter in vorm is.

Hans Vanaken hielp Club vrijdag aan een driepunter door een own goal af te dwingen en vervolgens ook de 1-2 te maken. “Ik was dit seizoen al meermaals heel hard voor Hans. Vooral binnenskamers dan. Kijk, ik vind dat Hans een enorm groot potentieel heeft, maar dat hij dat niet altijd tentoonspreidt”, aldus Preud’homme na de match.

“Deze week nam ik Hans apart en heb ik hem gezegd dat hij goed bezig was. Hij speelde een schitterende wedstrijd tegen Lokeren en je ziet dat hij beter wordt. Hans is naar een beter niveau aan het toegroeien.”