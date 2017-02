Pure frustratie bij KRC Genk: "85 minuten gewerkt, een penalty gemist, en het dan zo dicht bij het einde laten liggen..."

Foto: © photonews

Leandro Trossard leek enkele minuten voor tijd KRC Genk naar de zege te trappen, maar in het slot lieten de Limburgers zich de kaas van het brood eten. En dus bleef de club uit de mijnstad zwaar ontgoocheld achter.

Genk zocht namelijk tot diep in de tweede helft naar de juiste opening. "Als je 85 minuten hebt moeten werken in een match die niet leuk was en al een penalty hebt gemist, dan denk je dat je er eindelijk bent. Als het dan zó dicht bij de eindstreep naast de zege grijpt, is dat enorm frustrerend", blikte Eddy Snelders bij Play Sports terug op het puntenverlies.

Via Stergos Marinos kwamen de Zebra's immers nog langszij. "Charleroi dwong de beste kansen af en profiteerde van de Genkse fouten", pikte Eric Van Meir in. "Ze leden te vaak balverlies en bij de 1-1 was ook de positionering niet goed. Daar weet een ploeg als Charleroi wel raad mee."