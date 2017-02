Weiler zag héél veel potentieel: "Match tussen twee ploegen op niveau"

René Weiler heeft er een topweek opzitten. De coach van RSC Anderlecht haalde eerst zijn grote gelijk door Zenit FC opzij te zetten. Vanavond werd er ook nog eens gewonnen bij KV Oostende.

En het was een klinkende zege voor paars-wit. "Ik ben heel blij met het resultaat", lacht René Weiler de tanden bloot. "Maar het is jammer voor KV Oostende. Ik kan gerust toegeven dat de score overdreven hoog was."

"Ik heb een goede match gezien tussen twee ploegen op niveau", gaat de Zwitser verder. "We trekken door twee ongelooflijke doelpunten van Youri Tielemans aan het langste eind. Hij heeft een goede trap, hé."

Toch een puntje kritiek

Al heeft Weiler ook een puntje voor kritiek. "Na de strafschop gaven we het spel even uit handen. Ik heb ook mijn twijfels bij de beslissing van de scheidsrechter, maar dat neemt niet weg dat we toen te slap acteerden."