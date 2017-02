Schryvers scoort en bekert met Van De Putte verder, ook Cayman door

Foto: © photonews

Tine Schryvers is goed begonnen aan haar nieuw avontuur in Zweden. Na enkele goals in oefenwedstrijden scoorde ze nu ook in de Zweedse Beker een belangrijk doelpunt.

Tine Schryvers én Lorca Van De Putte stonden in de basis bij Kristianstads in de 1/8e finales van de Zweedse beker tegen Kungsbacka, een team uit de Zweedse tweede nationale.

Het was uiteindelijk Schryvers die haar team op voorsprong bracht, Edgren en Nilsson dikten de cijfers nog wat verder aan richting een knappe 3-0 overwinning. En zo zitten de twee Flames in de kwartfinales.

In Frankrijk zit Janice Cayman dan ook weer in de kwartfinales van de Franse beker, na een erg makkelijke zege tegen Domont. Het werd niet minder dan 16-0.