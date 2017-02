Na het gelijkspel: "Het is nog niet voorbij voor Genk"

Racing Genk heeft zondagavond heel kostbare punten verspeeld tegen Charleroi. Leandro Trossard baalde, maar beklemtoonde dat Genk play-off 1 absoluut nog niet moet opgeven.

“Wij waren de betere ploeg en hadden de beste kansen. Dat we deze wedstrijd niet wonnen, is heel ontgoochelend”, reageerde Trossard die zelf vanop de penaltystip voor de 1-0 zorgde.

“Ik probeer altijd koel te blijven, dat zit in mijn spel.” Dat lukte hem ook bij de strafschop nadat voor hem Pozuelo al vanop de stip had gemist. “Die penalty heb ik goed omgezet. Ik was er blij mee, maar die 1-1 onmiddellijk daarna mag niet gebeuren. Het is werkelijk ongelooflijk dat we die goal incasseerden. Dit was ons in de Europa League ook al overkomen”, sakkerde de flankaanvaller.

Die 1-1, dat mag niet gebeuren - Leandro Trossard

“Dit is heel zuur”, geeft hij toe maar de strijd om play-off 1 staken doet hij geenszins. “Play-off 1 is absoluut nog niet voorbij voor Genk. We gaan er alles aan doen ondanks ons moeilijke programma.” Genk neemt het nog op tegen Anderlecht, Club Brugge en Westerlo. “Als je PO 1 wil spelen, moet je ook 10 toppers spelen.”

Ondanks de tegenvallende uitslag, speelde Trossard wel opnieuw een prima partij. "Het loopt goed voor mij de laatste weken. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, maar daar kopen we natuurlijk niets mee."