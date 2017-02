Xavi gelooft nog in een stunt: "Barcelona kan PSG nog laten schrikken"

Een ongeziene bolwassing. Een vernedering. PSG veegde dinsdag de vloer aan met het grote FC Barcelona. Het werd 4-0 in het Parc des Princes. Volgens Barça-legende Xavi kan het nog, al wordt het lastig.

"PSG was superieur aan Barcelona, zowel op technisch en tactisch vlak als ook mentaal en qua intensiteit en tempo", vertelt Xavi in L'Equipe. "PSG verdient alle complimenten, het speelde een van zijn beste wedstrijden uit de clubgeschiedenis. Barcelona wist nauwelijks kansen te creëren, ze slaagden er amper in om PSG-doelman Kevin Trapp te verontrusten."

"Barcelona speelde niet op zijn gebruikelijke niveau", vervolgt Xavi, die denkt dat het tweeluik nog niet gespeeld is. "Ik denk dat Barcelona PSG nog kan laten schrikken en, waarom ook niet, een comeback kan realiseren. Het zal wel lastig worden", besluit de voormalige kapitein van de Catalaanse club.