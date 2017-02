Boskamp en Brusselmans waarschuwen Tielemans: "Kijk naar Kompany en Odjidja" en "Niet toevallig dat hij nog niet weg is"

Foto: © photonews

Youri Tielemans was dé man bij Anderlecht. Hoewel hij vanop de bank startte, trok hij met twee formidabele treffers alle aandacht naar zich toe.

"Weiler maakt rare keuzes", analyseerde Herman Brusselmans het bankzittersstatuut van de negentienjarige middenvelder in Stadion. "Tielemans is dé man. Ook in Europa. En dan zet hij die op de bank..."

Met zijn twee goals dikte Tielemans zijn doelpuntentotaal aan tot zestien stuks, naast zijn negen assists. Een transfer zit er in de zomer aan te komen. "Toch hoop ik dat hij nog even blijft", pikte Johan Boskamp in. "Kompany en Odjidja trokken weinig succesvol naar HSV. Dat moet hij meenemen."

Getwijfeld

"Er zijn periodes geweest waarin er getwijfeld werd aan Tielemans", besloot Brusselmans. "Het is niet toevallig dat hij nog niet weg is. Als hij slim is, blijft hij nog even."