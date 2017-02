Scholz over de kansen van Standard: "We moeten zéker winnen tegen Mechelen, of het nu tegen Ferrera is of iemand anders maakt niet uit"

Standard kwam in eigen huis in een rechtstreeks duel om play-off 1 niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen AA Gent. De Rouches misten zo de kans om een grotere stap richting de haast onbereikbare play-off 1 te zetten, maar kapitein Alexander Scholz gelooft er nog in.

“Of ik tevreden ben met onze prestatie? Ja en neen”, aldus Scholz na de wedstrijd. “Ja omdat we echt alles gegeven hebben, neen omdat we meer moesten doen. Zeker op stilstaande fases, waaruit veel te veel gevaar kwam. De goal viel ook na een stilstaande fase en dat hebben we gevoeld. We moeten het echt beter doen.”

Er kwam veel te veel gevaar uit stilstaande fases, daarin moeten we het echt beter doen -Alexander Scholz

Standard is nog niet helemaal uitgeteld voor play-off 1, maar het mag niet teveel meer laten liggen. “We moeten zeker tegen KV Mechelen en in Moeskroen winnen. Daarna moeten we zien of we in de laatste wedstrijd (tegen Oostende, nvdr.) nog kans maken op die top-zes”, weet ook de kapitein van de Rouches.

“Of we meer direct moeten spelen, Standard zijnde? Dat hebben we vandaag toch gedaan? Onze goal viel op een lange bal op Mat (Matthieu Dossevi, nvdr.) die daarna meteen kon voorzetten. Tegen Mechelen moeten we het ook zo aanpakken, maar dan wél de nul houden.” Yannick Ferrera zal alvast gemotiveerd zijn. “Tegen hem of tegen iemand anders, dat verandert voor mij niet veel.”