Succes Chelsea is serieuze tegenslag voor Batshuayi: "Ik ben hier niet om alle spelers gelukkig te maken"

Foto: © Photonews

Het beeld van hierboven hebben we dit seizoen nog maar weinig gezien. Michy Batshuayi in actie voor Chelsea. Op het veld van Wolverhampton kwam de aanvaller niet eens van de bank. Nochtans mocht hij eerder wel opdraven in de FA Cup.

Batshuayi deed het niet slecht in zijn vorige matchen in de FA Cup, maar de druk stijgt bij Chelsea. De dubbel is immers mogelijk en aangezien de Londenaren geen Europees voetbal spelen, is elke prijs meegenomen. En dus spaart Antonio Conte zijn topspits Diego Costa niet meer, ook niet in het bekertoernooi.

Dat betekende wel dat Batshuayi 90 minuten aan de bank gekluisterd bleef. "Ik vond het belangrijk om met Costa, Willian en Hazard te spelen, en met Pedro als linkervleugel. Vergeet niet dat we deze competitie willen winnen. Ik ben hier niet om alle spelers gelukkig te houden. Misschien dat hij in een andere match zijn kans krijgt. Het draait erom de juiste keuzes te maken", haalde HLN als reactie uit zijn mond.