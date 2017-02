Invaller laat zich opnieuw zien met goal en assist: "Alles ideaal hier, mis enkel mijn familie"

Op Anderlecht viel hij goed in, op Charleroi scoorde hij en was hij gretig en ook tegen STVV deed hij de match kantelen. Het moge duidelijk zijn: Babacar Gueye voelt zich als een vis in het water in Waregem. "Maar ik mis mijn familie wel."

Voor de wedstrijd tegen STVV mocht hij het al uitleggen op de persconferentie, na opnieuw een heerlijke invalbeurt tegen de Kanaries mocht hij er nog een schepje bovenop doen. "Hoeveel goals ik wil maken? Zoveel mogelijk", had hij al gezegd. "15? Goh, ik zit nu op 2, we zien wel waar we uitkomen."

"Natuurlijk ben ik blij om opnieuw te scoren, maar ik wil de coach en de ploeg vooral bedanken voor het vertrouwen. Voor mij is het belangrijk dat ik goed kan invallen. Wat de coach me vooraf zei? Dat blijft onder ons. Maar na de match feliciteerde hij me wel. Dat deed enorm veel deugd."

Het moge duidelijk zijn: Gueye voelt zich goed aan de Gaverbeek. "Waregem is een klein stadje, maar dat is wel iets voor mij. Het is hier rustig en kalm, bovendien woon ik echt heel dicht bij het stadion. Dat is ook makkelijk voor de trainingen en dergelijke meer", aldus de Senegalese spits. "En Mbaye is heel belangrijk voor me. Hij geeft me raad op en naast het veld."

Slechts 1 'minpuntje' aan het leven in België: "Ik mis mijn familie wel. Ze sturen vaak berichtjes en we bellen ook geregeld, maar bijna mijn volledige familie zit in Senegal. Ik hoop dat ze eens kunnen afkomen. In play-off 1 misschien wel, daar staan we nu met deze 50 punten toch wel heel dichtbij."