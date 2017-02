Videoref kon soelaas bieden: penaltyfases die niet gefloten werden in Zulte Waregem-STVV en wat met de slag van De Witte?

Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en/of doellijntechnologie soelaas konden bieden.

VIDEOREF

Zulte Waregem - STVV

In de partij was er handspel van Bagayoko en De Petter. Verder waren er ook twee penaltyfases die Vertenten niet floot. En kreeg Lucas Pirard geen kaart toen hij de bal pakte buiten de rechthoek.

KV Mechelen - Lokeren

Seth De Witte deelde een slag uit richting Koen Persoons. De fase ontsnapte aan het oog van arbiter Jan Boterberg. Een actie die niet thuishoorde op een voetbalveld.

Oostende - Anderlecht

Langs deze weg steken we ook een pluim op de hoed van Delferière. De scheidsrechter overrulde zijn assistent die in de beginminuten een Anderlechtse aanval af voor buitenspel. De bal kwam namelijk van Jonckheere en niet van een paars-wit been.

DOELLIJNTECHNOLOGIE

/