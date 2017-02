Denis Odoi moet zich na enkele maanden neerleggen bij de situatie: "Daar heb ik het moeilijk mee"

Foto: © photonews

Denis Odoi kon met Fulham dit weekend niet stunten in de FA Cup. The Cottagers gingen met duidelijke 0-3-cijfers ten onder tegen Tottenham Hotspur.

Odoi heeft het prima naar zijn zin op Craven Cottage. De vleugelverdediger begon sensationeel aan zijn eerste wedstrijd toen hij met een fantastische rugdribbel uitpakte.

Altijd gespeeld

De voormalige speler van Lokeren, Anderlecht en STVV startte in zijn eerste maanden steevast in de basis. Dat is nu wat gekeerd. "Na veertien opeenvolgende basisplaatsen werd ik aan de kant geschoven voor Ryan Fredericks", vertelt Odoi in Sport/Voetbalmagazine.

"Sindsdien kom ik nog maar in de helft van de wedstrijden aan de aftrap. Onze coach roteert graag in zijn defensie, afhankelijk van de tegenstander. Ik heb het daar moeilijk mee, ja. Zeker als je zo veel gespeeld hebt in het begin, wil je meer van dat."