Edmilson moest vooral verdedigen tegen Gent: "Dat was hélemaal niet leuk"

Junior Edmilson vocht zondagmiddag met Standard een verbeten strijd om play-off 1 tegen AA Gent. De wedstrijd bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel, maar veel plezier beleefde de Belgisch-Braziliaanse dribbelkont niet aan de partij.

Edmilson werd immers teruggedrongen en stond quasi de volledige wedstrijd op de linksachter te acteren. “Ik moest op die manier het team helpen, daarom deed ik dat. Uiteraard was het helemaal niet leuk voor mij. Ik ben een speler die graag aanvalt en de bal heeft.”

Winnen tegen rechtstreekse concurrenten

Ook over het resultaat was hij teleurgesteld achteraf. “We zijn natuurlijk teleurgesteld. We wilden absoluut die drie punten pakken voor ons én voor de supporters. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat we er absoluut alles aan gedaan hebben. Maar Gent is écht een goeie ploeg.”

“Het is goed dat we niet verliezen.” Dat was immers een drama geweest voor de kansen op play-off 1. “We hebben nog twee wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten in eigen huis voor de boeg (volgende week tegen KV Mechelen, op de laatste speeldag tegen KV Oostende, nvdr.). Die moeten we proberen winnen, daarna zien we wel of we erbij zijn of niet.”