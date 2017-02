Geen operatie, maar knie Kara blijft zorgen baren

Het was niet de beste Kara Mbodji zondag op Oostende. De verdediger zat helemaal niet in de match en werd bij de rust gewisseld. Last aan de knie, klonk het verdict achteraf. Toch zorgwekkend...

Anderlecht stuurde Kara naar verschillende dokters om zijn knie te laten nakijken en de conclusie was dat hij geen operatie nodig heeft. Maar sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup moest de Senegalees wel heel veel trainingen aan zich laten voorbij gaan. Telkens met hetzelfde probleem: de knie. Er is een regime voor hem uitgestippeld dat hij rust krijgt tijdens de week, maar die knie begint nu toch zorgen te baren. Het is zelfs heel twijfelachtig of hij donderdag tegen Zenit in actie kan komen.

De rijzige verdediger sukkelt al een jaar met diezelfde knie. Anderlecht kon hem overtuigen tot het einde van het seizoen te blijven en gaf hem een serieuze contractaanpassing. Maar de vraag blijft of deze Kara straks fit genoeg is om tien duels op het scherp van de snee te spelen.

Zorgwekkend

Nu heeft Anderlecht met Uros Spajic wel een valabel alternatief in huis, maar als straks zou blijken dat een operatie aan het einde van het seizoen toch nodig is, lijkt paars-wit een serieuze som mis te lopen. Afwachten is de boodschap, maar ook bij Anderlecht zijn er al die zich zorgen maken...