King Youri, sterke Delferière, de strijd om play-off 1 met toppers en floppers

Foto: © photonews

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Als het goed is ...

Moet het ook worden gezegd. We hebben een topref en hij heet Delferière. De match tussen Oostende en Anderlecht lag misschien niet zo gevoelig als een match tussen Club Brugge en Gent, maar hij kweet zich goed van zijn taak.

Twee moeilijke maar correcte beslissingen deed de man in de wedstrijd. Vooral zijn grensrechter overrulen getuigde van moed. Ook de penalty was overigens terecht. Knap.

Youri, de held van 20/25/30/40(?) miljoen euro

Youri Tielemans is fantastisch bezig. Zijn seizoen wordt qua statistieken steeds waanzinniger en de middenvelder van Anderlecht lijkt niet meteen zinnens er snel een einde aan te breien.

Een heerlijke pegel met links, een dito pegel met rechts: je moet het hem echt wel nageven: dit was absolute wereldklasse zonder weerga. Zelden gezien op de Belgische velden!

Malinwa, Essevee en Zebra's

De manier waarop Zulte Waregem in zijn tweede periode het laken naar zich toetrok tegen STVV? Een indrukwekkende reactie na de 0-1 bij de rust.

En ook KV Mechelen - weergaloos tegen Lokeren - en Charleroi - nog altijd op koers voor play-off 1 na een knappe remonte, de zoveelste al - zijn nog steeds op koers voor play-off 1 door goed spel.

FLOP

Standard, Gent en Genk

Drie ploegen uit de G5 die niet in play-off 1 zitten? Ook op drie speeldagen van het einde is het nog steeds de waarheid. Zowel Standard, Gent als Genk konden ook dit weekend niet winnen.

Bij alledrie de teams werd bovendien duidelijk waar het soms aan schort dit seizoen. Ze zullen zich nog ferm moeten herpakken als ze nog in de top-6 willen raken.

Lokeren & Kortrijk

Lokeren en Kortrijk? Twee teams die nu al een beetje aan het uitbollen zijn. Of zo lijkt het alvast. De nacompetitie en play-off 2? Daar willen ze graag nog iets van maken klinkt het. De komende drie wedstrijden hebben ze alle mogelijkheden om zich daartoe voor te bereiden.

Lokeren - Eupen of Kortrijk - Waasland-Beveren? Het zijn de wedstrijden die we op speeldag 28 liever vermijden. Ook daarvoor was play-off 1 uitgevonden: zodat er voor iedereen nog iets te strijden valt tot op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Niet dus voor deze teams.

Brute pech voor Kolovos

En verder is het uitvallen van Kolovos voor KV Mechelen echt wel een domper. De Griek toonde zich de voorbije weken en maanden vaak erg belangrijk voor zijn team, nu wacht hem een revalidatie en onbeschikbaarheid van zes maanden.

Zo mist Malinwa in de nog steeds bikkelharde strijd om play-off 1 een serieuze sterkhouder. Pech voor hem én voor Yannick Ferrera, die hem de komende dertien wedstrijden zeker nog kon gebruiken.