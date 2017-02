Goudhaantje KV Oostende kent (zo goed als zeker) zijn bestemming en het is niet voor vijf miljoen

Foto: © photonews

Landry Dimata speelt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgend seizoen niet meer voor KV Oostende. Ze verliezen dan wel een goudhaantje aan de Kust, maar ze krijgen er een recordsom voor in de plaats.

Volgens verschillende bronnen is de deal rond, maar zo ver is het nog niet. Oostende heeft afspraken gemaakt met Wolfsburg voor volgend seizoen. De Duitsers weten perfect waar ze aan toe zijn en hoeveel ze moeten betalen. En ja, dat zal een pak meer worden dan de vijf-zes miljoen die nu verschenen is.

De transfersom zal meer rond of boven de dubbele cijfers liggen dan eronder. De 19-jarige Dimata verhuisde afgelopen zomer van Standard naar Oostende en bolsterde daar helemaal open. Oostende betaalde 500.000 euro voor hem aan Standard, dat geen doorverkooppercentage heeft bedongen, zoals elders wordt beweerd.