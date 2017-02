En nu komt ook Lierse met financieel nieuws: "Volgende week uit de schulden" en "Minder afhankelijk van Wadi Degla"

De - financiële - hemel boven het Lisp is ook aan het opklaren. Na de sportieve successen is er nu ook extrasportief positief nieuws te melden. Wadi Degla gaat de lening van 24 miljoen euro immers omzetten in kapitaal.

"Seizoen na seizoen wordt de club minder afhankelijk van geldschieter Wadi Degla. Een belofte die de club 3 jaar geleden heeft gemaakt aan haar supporters wordt zo stilaan ingelost", klinkt het op de website van de club. "Jaar na jaar maakt Lierse zijn budget “gezonder”, tegenover het seizoen 2013-2014 werd het budget dit seizoen bijna gehalveerd, een noodzakelijk kwaad na de degradatie."

"Maar ondertussen is onze club toch trots dat we er in slagen om ons sportief te handhaven, een sterke ploeg te brengen, met een grote meerderheid aan Belgische spelers en de daarbij horende herkenbaarheid voor de supporters. Lierse is een kleine club die nu zal bewijzen ook zonder de extra miljoenen van Wadi Degla een bestaansrecht te hebben."

Acht miljoen positief

"Om alles kracht bij te zetten, overtuigde onze club Wadi Degla om de lening van 24 miljoen euro die momenteel in de boeken staat genoteerd, en dus door Wadi Degla op korte termijn opeisbaar was, om te zetten in kapitaal. Dit maakt onze club financieel weer gezond."

"Door de kapitaalsverhoging is Lierse dan vanaf volgende week schuldenvrij (de omzetting gebeurt nu vrijdag), meer nog, het eigen vermogen wordt hiermee 8 miljoen euro (positief). Dit samen met een strikt en voorzichtig beleid, en ter tijd en stond een uitgaande transfer voor een aanzienlijk bedrag (zoals die van Masika eerder op de dag vandaag), zou Lierse dan op financieel vlak helemaal zelfstandig kunnen opereren tijdens het seizoen 2017-2018."