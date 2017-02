Van Holsbeeck laat zich uit over Tielemans: "Jaartje blijven als we CL spelen" en "Hoeveel? Veel meer dan 17 miljoen!"

Youri Tielemans maakte zondagavond tegen KV Oostende opnieuw flink wat indruk. En de middenvelder van Anderlecht mag dus steeds nadrukkelijker denken aan een flinke zomertransfer. Herman Van Holsbeeck is duidelijk in een reactie.

"Gisteren heeft hij laten zien dat hij Europese klasse heeft", aldus Van Holsbeeck in een reactie aan VTM. "19 jaar, kapitein van Anderlecht en 11 doelpunten gescoord ... Ik denk dat hij de absolute top gaat bereiken."

En dus valt ook weer het prijskaartje van de jongeling, die zijn jeugd doormaakte op Neerpede en zo een echt jeugdproduct is van paars-wit. "Het zal meer dan de 17 miljoen van Ndidi moeten zijn, veel meer! Ik heb een bedrag in mijn hoofd, maar dat ga ik niet zeggen."

"Bovendien hangt het ook wat af van welke clubs komen aankloppen. Het moet een win-winsituatie voor iedereen worden. Zijn entourage was altijd correct met ons, dus willen wij dat nu ook zijn. Maar als we de Champions League halen, dan willen we hem eventueel ook nog graag een jaartje houden."