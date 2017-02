Wat met Simon en Dejaegere voor Tottenham?

Foto: © photonews

AA Gent kon zondagmiddag tegen Standard niet rekenen op onder meer Brecht Dejaegere en Moses Simon. Die eerste zat wel in de selectie, maar viel uiteindelijk toch nog af. Of dat een probleem wordt voor donderdag tegen Tottenham, moet nog blijken.

Over de blessure van Moses Simon was er veel onduidelijkheid, maar uiteindelijk gaat het om last aan de adductoren. We kregen te horen dat het vooral uit voorzorg was dat de Nigeriaanse vleugelspeler tegen Standard aan de kant bleef.

Dejaegere kampte na de wedstrijd tegen Tottenham dan weer met een contractuur aan de hamstrings. Hij voelde zich niet goed genoeg hersteld om zondag te spelen, maar zou voor de wedstrijd in Wembley opnieuw beschikbaar moeten zijn.