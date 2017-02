Onze toppers van de 19e speeldag in de Super League

Foto: © Louis Evrard

Het nieuwe seizoen in de Super League is al over halfweg. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de 19e speeldag. Met de meest opvallende, positieve zaken.

Anderlecht & Standard

Makkelijk hadden ze het allerminst op bezoek bij Gent en thuis tegen Genk, maar uiteindelijk hebben beide teams wel opnieuw een belangrijke driepunter kunnen toevoegen aan het puntenarsenaal.

En daarmee lijkt Anderlecht nu weer het momentum mee te hebben om de grote uitdager te worden van de Rouchettes, die zonder ongelukken en met thuismatchen tegen Gent en Anderlecht in de slotronde wel op weg zijn naar de titel.

Heist

Ook Heist won echter. Drie belangrijke punten voor de ploeg alweer, met dank ook aan enkele leuke tactische ideetjes. De coach wisselde op zijn linkerflank twee speelsters van positie.

En die wissel rendeerde ook wel. Heist werd vooraf een beetje als het lachertje van de Super League omschreven, maar heeft door de zege bij Tienen vermoedelijk de laatste plaats definitief vermeden. De kloof met Tienen is tien punten.

Lynn Senaeve

De keepster van Heist kreeg dit seizoen al heel wat goals binnen, raakte al geblesseerd en moest al een maandje opdraven als veldspeelster. Nu staat ze echter opnieuw onder de lat.

En ook in Tienen was ze opnieuw belangrijk voor haar ploeg. Een onmisbare pion, een rustpunt, een steunpilaar: Heist pakte al 13 punten en mag daarvoor ook zijn keepster danken.