Opmerkelijk: Lierse ziet zes dagen voor cruciaal slotduel in 1B zijn sterkhouder naar zusterclub Roeselare verhuizen

Opmerkelijk nieuws vanop het Lisp maandagmiddag. Lierse SK ziet zes dagen voor de cruciale slotmatch tegen Roeselare sterkhouder Ayub Masika naar China trekken, waar de transfermarkt nog open blijft tot 28 februari.

De 24-jarige vleugelaanvaller staat op het punt om naar Beijing Renhe te verkassen. Maandagmiddag nam Masika het vliegtuig richting Hongkong waar hij zijn medische testen zal afleggen. Als de Keniaan daarvoor slaagt, tekent hij bij zijn nieuwe club een contract voor drie seizoenen. Daarover bereikten de clubs ondertussen een akkoord.

Beijing Renhe kwam vorige week zondag een eerste keer aankloppen voor Masika. Na enkele dagen van windstilte werden de financiële voorwaarden verhoogd, en raakte de deal nu in een stroomversnelling. Het jeugdproduct van KRC Genk zal bij zijn nieuwe werkgever het vijfvoudige gaan verdienen van het loon dat hij bij de Pallieters opstreek.

Zusterclub van Roeselare

Opvallend is dat Beijing Renhe een zusterclub is van... KSV Roeselare. De Chiense tweedeklasser is eigendom van de broer van Xiu Li Hawken, mede-eigenares van de promotieconcurrent van Lierse.