Neto moest strijden in Luik: "Het is hier altíjd een gevecht, dat weet je"

AA Gent haalde een felbevochten punt in de Vurige Stede en hield zo de kansen op play-off 1 gaaf. Een overwinning was de hemel voor de Buffalo's, bij een verlies konden de ambities om play-off 1 nog te halen de koelkast in. Met een punt waren ze dus matig tevreden.

“Hier is het altijd een gevecht, hé”, gaf Renato Neto aan na de wedstrijd in Luik. “Zij strijden ook nog voor play-off 1, dus we wisten dat we het hier niet cadeau zouden krijgen.” Bij Gent overheerste toch meer de tevredenheid over het punt, dan de teleurstelling dat er niet gewonnen werd.

Hier is het niet makkelijk om de punten zomaar te komen nemen -Renato Neto

“Met een punt hier, moet je tevreden zijn. Drie punten waren beter geweest, maar het is niet makkelijk om hier de punten zomaar te komen pakken. Standard heeft een héél goeie ploeg en ze kwamen ook op voorsprong.”

“In de tweede helft hebben we ons niveau opgekrikt en konden we gelukkig langszij komen. Er waren heel wat duels, maar daarin deden we het heel goed. We probeerden ook te vechten en kwamen er goed uit.” Vooral een clash met Belfodil liet sporen na. “Hij trapte echt recht op mijn voet, het was heel pijnlijk, maar intussen gaat het al wat beter.”