Heeft Anderlecht probleem met zijn kapitein? "Het begon al bij het begin van de match"

Foto: © photonews

Wat als Sofiane Hanni niet naar de kant had gemoeten tijdens Oostende-Anderlecht? Was Youri Tielemans dan het veld opgekomen? Het hangt soms van die details af... Maar dat terzijde lijkt Hanni wel wat problemen te hebben.

Hanni kreeg na zijn vervanging een indrukwekkend ijspak op zijn been gebonden. "Last aan de adductoren ja", knikte de kapitein van paars-wit achteraf. "Het begon al bij het begin van de match en het werd steeds erger. Daarom heb ik zelf om een wissel gevraagd. Het was wel uit voorzorg, ik denk niet dat het te erg is. Maar ik kon geen sprints meer trekken."

Toch deed hij dat bij zijn goal... En hoe! "Ja, soms moet je de pijn verbijten", lachte hij. "Ik had direct gezien dat het geen buitenspel was van Chipciu. Ik had gezien dat Jonckheere die bal zelf trapte en ik wist dat ik voor de goal moest zijn", klopte hij zichzelf een beetje op de borst."

En dan waren er natuurlijk nog de goals van zijn vervanger. "Pfff, wat moet je daarop zeggen... We weten dat Youri dat kan, maar hoe hij het deed. Eerst eens met rechts, dan met links... Wereldklasse!"