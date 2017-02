Zware week voor Stijn Stijnen: eerst megaschorsing en nu ontslag

Foto: © jan mees

Het verhaal van Stijn Stijnen bij Sporting Hasselt is geschreven. De man die er eerst voorzitter was, wordt nu ontslagen als trainer. Een reden daarvoor is niet gegeven.

Hasselt maakte maandagavond het nieuws zelf bekend. Stijnen trad in januari af als voorzitter en nam toen over als trainer van de club. Maar daar hebben ze nu besloten hem te laten gaan. Mogelijk heeft zijn schorsing voor acht maanden daar wel iets mee te maken.

Stijnen ging na de match tegen Geel volledig uit zijn dak. Daarop legde de KBVB hem een schorsing op van twee maanden en werd zijn uitstaande schorsing van zes maanden ook actief. Stijnen aanvaardde die straf, maar haalde wel aan dat er leugens in het verslag van de scheidsrechter stonden.