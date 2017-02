Tessa Wullaert maakte indruk ... stem ze nu naar speelster van de week!

Foto: © photonews

Tessa Wullaert is sinds ze de Gouden Schoen wist te winnen erg goed bezig. Gisteren lieten we jullie al weten dat ze ook in de Bundesliga een knappe prestatie leverde. Dat kan haar nu ook een prijs opleveren.

Tegen Sand moest Wolfsburg op papier zeker kunnen winnen en dat deed het ook. Wolfsburg nam de wedstrijd meteen in handen, Tessa Wullaert had in die wedstrijd een erg belangrijk aandeel met een doelpunt én twee assists.

Het leverde haar ook een nominatie op als speelster van de speeldag in de Bundesliga. Een mooie recompensatie voor Wullaert, die erg sterk begonnen is aan 2017.

Naast de Gouden Schoen, de contractverlenging bij de Wolvinnen, de goals en de assists nu ook een speelster van de week? Stemmen kan via DEZE LINK. Momenteel heeft onze Flame 19% van de stemmen en staat ze vierde, maar u kan daar tot donderdag nog verandering in brengen.