Uronen omschrijft de Genkse teleurstelling: "Het was heel stil in de kleedkamer"

De teleurstelling was zondagavond heel groot in het Genkse kamp. De sfeer in de kleedkamer? "Stil, niemand zei iets", aldus Jere Uronen.

Zelf speelde Uronen een goede wedstrijd, maar hij zag die niet bekroond met 3 belangrijke punten. Genk moest lang knokken om op voorsprong te klimmen om die 2 minuten later weer uit handen te geven.

"Het ging van slecht naar goed en dan weer naar slecht", vatte de verdediger samen. "Wat er bij die tegengoal gebeurde, zou ik nog eens goed moeten herbekijken, maar dat moeten we bespreken. We hebben een ganse wedstrijd gedomineerd en voldoende kansen gehad om te winnen."

"We hebben fantastisch gevoetbald gezien het drukke programma dat wij hebben, maar we hebben onszelf alweer niet beloond. Dat is heel jammer."