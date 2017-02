Clubicoon Van Moer merkt een opvallend verschil op tussen het succesvol Standard onder D'Onofrio en de ploeg van nu met Venanzi

Standard dreigt voor het tweede seizoen naast play-off 1 te grijpen. De malaise in de bestuurskamer van de Rouches is compleet, want exact een week geleden werd ook nog eens sportief adviseur Daniel Van Buyten op straat gezet.

Standard-icoon Wilfried Van Moer heeft zijn club de jongste jaren danig zien veranderen. "Toen Luciano D'Onofrio de plak zwaaide op Standard, ging die soms met mij eens op restaurant", vertelt de oud-voetballer in Het Nieuwsblad.

"Dan vroeg hij onder het eten naar mijn mening over bepaalde spelers in de Belgische competitie. Vond het het onnozel of niet, hij deed ermee wat hij wilde. Daar hoef je geen titel van adviseur voor te hebben. Niet dat ik problemen heb met dat loon, maar voor de helft van de prijs (Van Buyten kreeg een jaarloon van 600.000 euro red.) zou ik wel iets zeggen."