"Toen ik de bal zag vertrekken, dacht ik direct: 'goal'" en "We gaven hem te veel ruimte"

Foto: © photonews

Ze stonden er met open mond naar te kijken, de ploegmaats van Youri Tielemans. De twee goals die hij maakte waren van uitzonderlijke kwaliteit.

Uros Spajic was bevoorrecht getuige. "Ik stond net achter hem toen hij aanlegde voor die eerste", zei de Serviër. "Toen ik de bal zag vertrekken, dacht ik meteen: 'goal!'. Je zag gewoon dat het perfect getrapt was. Extraordinair mag je zoiets wel noemen."

"Youri is een man van flitsen, dat weten we allemaal", zei maatje Leander Dendoncker. "Hij heeft een goeie trap met links en met rechts. Dat zie je toch weinig. Hij was de absolute matchwinnaar."

Maar ook de tegenstand stond vol bewondering. Landry Dimata, zelf auteur van een heel goeie match, sprak zijn lof uit. "Nochtans wisten we dat Youri dit kon. We gaven hem te veel ruimte om aan te leggen. Wij leken de match naar ons toe te gaan trekken, maar ja, dan haalde Youri zijn klasse boven."