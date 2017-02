Vanderhaeghe: "En dan kwam Tielemans op het veld"

Yves Vanderhaeghe zag KV Oostende vanavond met 1-4 verliezen tegen RSC Anderlecht. De coach van de thuisploeg wil echter met geen steen naar zijn ploeg gooien.

"Het is voor iedereen duidelijk dat het een veel te zwaar verdict is", slaat Yves Vanderhaeghe de nagel op de kop. "We hadden de kans om de wedstrijd te winnen. En dan kwam Youri Tielemans op het veld."

Vanderhaeghe wil dan ook geen kritiek geven op zijn ploeg. "Tegen zo'n klasse kan je weinig doen. We kunnen wel iets zeggen over de positionering of over de tijd die Tielemans kreeg. Maar dan zijn we ook uitgepraat."

"De nederlaag moet dan ook niet gedramatiseerd worden", besluit Vanderhaeghe. "We staan nog steeds stevig in de top zes. Al beseft iedereen heel goed dat we nog punten moeten pakken."