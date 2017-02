Gent met recordaantal fans naar Tottenham: "Grootste buitenlandse operatie ooit"

Donderdagavond is het zover voor AA Gent, dan trekt de ploeg naar Wembley voor de terugwedstrijd tegen Tottenham in de Europa League. De Buffalo's nemen een recordaantal fans mee.

"We trekken met bijna 8.000 fans naar Wembley", aldus Dirk Piens in Het Laatste Nieuws. De directeur Organisatie heeft het over een record. "Het is de grootste buitenlandse operatie van de club. Er zijn maar liefst 47 supportersbussen geregistreerd.

De club roept de fans alvast op om zich te gedragen in Engeland. Bengaals vuur is er ook in de binnenstad verboden en dronken supporters kan de toegang tot het stadion ontzegd worden. "Hopelijk maakt iedereen er een ongelooflijk feest van, maar we vragen te letten op die kleine zaken, want de club blijft verantwoordelijk."