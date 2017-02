De Mos met veel lof voor fans: "De adrenaline wordt bij Club Brugge gemaakt door de twaalfde man"

Foto: © Photonews

Club Brugge won afgelopen weekend moeizaam op bezoek bij Westerlo met doelpunten in het slot van de wedstrijd. En zo kon blauw-zwart toch nog eens winnen op verplaatsing. De cijfers zijn niet goed, maar waren dat vorig jaar ook niet.

“De cijfers van Club Brugge op verplaatsing zijn niet wow, maar 20 op 42 is in de lijn van vorig jaar en toen zijn ze gewoon kampioen geworden. Het moet allemaal nog iets fanatieker. Refaelov zal zijn niveau nog moeten opkrikken", klonk het bij Wim De Coninck nog in Stadion.

En het klopt overigens: vorig seizoen haalde Club Brugge 22 op 45 buitenshuis: 7 overwinningen, 1 gelijkspel en 7 nederlagen. Momenteel staat de teller op 6 zeges, 2 gelijke spelen en 6 verliespartijen. Als er in Genk gewonnen wordt begin maart? Dan zijn de cijfers van blauw-zwart buitenshuis zelfs beter dan vorig jaar.

Toch blijft Club Brugge vooral in eigen huis onverslaanbaar. Ook dit seizoen werd er nog niet verloren. “De adrenaline wordt toch vooral gemaakt door de 12e man", beseft Aad De Mos maar al te goed.

"Wat er op Jan Breydel rondom je kan gebeuren als coach van de bezoekers? Als het tegen zit, dan zie je daar van alles gebeuren. Vanhaezebrouck heeft het meegemaakt, ik heb het in het verleden ook gehad met Anderlecht, … Daar moet Brugge het van hebben.”