Koller, Fellaini, Lukaku of Ndidi? Tielemans gaat alle records breken (mét cijfers en bedragen)

"17 miljoen zoals Ndidi? Meer, veel meer." Met die woorden heeft Herman Van Holsbeeck duidelijk gemaakt hoe hij denkt over de transfer van Youri Tielemans, mogelijk deze zomer al.

Volgens de meest recente berichten staat Atlético Madrid er goed voor om Tielemans binnen te halen en dat zou wel eens voor een absoluut recordbedrag kunnen zijn in de Jupiler Pro League. Welke records moeten dan gebroken worden?

Als het gaat over transfers van Anderlecht, dan herinneren we ons onder meer de 18 miljoen waarmee Aleksandar Mitrovic van paars-wit verkaste naar Newcastle, verder zijn er ook de transfers van Lukaku naar Chelsea in 2011 (12 miljoen, inclusief bonussen 13 à 14) en die van Jan Koller in 2001 naar Borussia Dortmund (12,5 miljoen).

Verder hebben we ook nog de transfers van Ndidi en Bailey afgelopen winter vanuit Genk naar Leicester en Leverkusen, voor respectievelijk 17,5 en 13 miljoen euro. Dé toptransfer blijft echter vooralsnog die van Fellaini van Standard naar Everton in 2008. Gaat Tielemans deze zomer voor meer dan 21,75 miljoen euro over de toonbank? Het heeft er alle schijn van.