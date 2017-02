Arsenal klopte de amateurs van Sutton, maar wat Walcott deed was geweldig

Foto: © photonews

Vooraf was er veel te doen om de clash tussen Sutton United en Arsenal in de FA Cup. De toppers zouden immers problemen ondervinden door de artificiële grasmat, maar niets bleek minder waar.

Arsenal haalde het immers vrij makkelijk met 0-2 na goals van Lucas Perez en Theo Walcott. Die laatste, die ook als kapitein het veld betrad, toonde zich achteraf van zijn beste kant. Hij ging in de kleedkamer van de vijfdeklasser iedereen feliciteren en deelde ook handtekeningen uit.

Bekijk hieronder de beelden die de BBC daarvan kon bemachtigen. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen. In de kwartfinale komen The Gunners opnieuw een vijfdeklasser tegen. Lincoln City stuntte immers tegen Burnley.