Wordt Tielemans binnenkort ploegmaat van Carrasco?

Foto: © photonews

Het lijkt er sterk op dat Anderlecht het vanaf volgende zomer zonder Youri Tielemans zal moeten doen. De youngster kon al op heel wat aandacht uit het buitenland rekenen en dat zal er niet op verminderd zijn.

Met zijn twee wereldgoals in Oostende, met rechts én links, speelde hij zich immers nog wat meer in de kijker. Vooral in de Spaanse competitie houdt één ploeg Tielemans al een hele poos in de gaten, het gaat om het Atlético Madrid van Diego Simeone en Yannick Carrasco.

Atlético Madrid zou al twee jaar op de jonge middenvelder azen en ook Van Holsbeeck zou niet weigerachtig staan tegenover een overgang van zijn groeibriljant naar de Spaanse hoofdstad. Alleen is de prijs die Anderlecht wil zeer hoog en ligt de concurrentie op de loer.